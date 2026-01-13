Anuncio

En estos momentos se desarrolla un encuentro con los medios de comunicación

Martes, 13 de enero de 2026 a las 11:45 am
Diosdado Cabello en rueda de prensa: 70 toneladas de drogas fueron incautadas el año pasado

El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, inicia su rueda de prensa con un balance sobre las acciones realziadas por Venezuela en materia de lucha contra el narcotráfico.

Se refirió al decomiso de 70 toneladas de drogas en 2025 y la destrucción destrucción de  rutas logísticas que se utilizaban desde el Catatumbo colombiano y atravesaban el Lago de Maracaibo para salir al Caribe.

 

Noticia en desarrollo

 

Martes 13 de Enero - 2026
