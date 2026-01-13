Diosdado Cabello en rueda de prensa: 70 toneladas de drogas fueron incautadas el año pasado

Suscríbete a nuestros canales

El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, inicia su rueda de prensa con un balance sobre las acciones realziadas por Venezuela en materia de lucha contra el narcotráfico.

Se refirió al decomiso de 70 toneladas de drogas en 2025 y la destrucción destrucción de rutas logísticas que se utilizaban desde el Catatumbo colombiano y atravesaban el Lago de Maracaibo para salir al Caribe.

