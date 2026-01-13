Cuba prepara homenaje a 32 militares caídos en Venezuela tras ofensiva de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno cubano informó que este jueves recibirán los restos de 32 combatientes fallecidos en Venezuela durante la reciente ofensiva de Estados Unidos.

Las autoridades anunciaron que los militares recibirán un homenaje que incluirá actos solemnes en todo el país, resaltando la importancia de rendir tributo a quienes perdieron la vida en defensa de la soberanía.

Según el comunicado oficial, los féretros llegarán al Aeropuerto Internacional José Martí, donde se realizará un primer homenaje con honores militares, según información de VTV.

Posteriormente, los restos serán trasladados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde serán expuestos al público para que la población pueda rendir su tributo.

Además del acto central en La Habana, se realizarán homenajes en las cabeceras provinciales, donde se convocará a la población a participar de manera respetuosa.

Asimismo, el viernes se realizará un acto masivo en la Tribuna Antiimperialista José Martí, donde se dará inicio a la “Marcha del Pueblo Combatiente”.

Finalmente, los restos serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa en sus respectivas localidades de origen.

