Casa Blanca informa sobre cierre de acuerdo energético con Venezuela: la cifra es de 500 mil millones de dólares

Un portavoz de la Casa Blanca informó a Fox News que Estados Unidos y Venezuela cerraron un acuerdo energético por 500 mil millones de dólares.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa, expresó al canal estadounidense que hay “total cooperación” entre el Gobierno encargado de Venezuela y la administración de Donald Trump.

En el contacto, la vocera aseguró que EEUU realizó una “evaluación realista” sobre Venezuela que, tras un resulto positivo, terminó con el cierre de una alianza energética entre ambos países.

¿Cómo va el acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos?

El estudio concluyó con un acuerdo que se traduce en 500 mil millones de dólares y el envío de 31 millones de barriles de petróleo para comercializar, que se dirigen hacia el norteamericana, de acuerdo a las declaraciones de Karoline Leavitt a Fox News.

Se espera que tal cargamento de petroleo llegue a Estados Unidos en aproximadamente 10 días.

Para terminar el contacto, la portavoz de la Casa Blanca agregó que las autoridades encargadas de Venezuela, bajo la dirección de la presidenta interina Delcy Rodríguez, acordaron la excarcelación de un número considerable de personas, "algo que Estados Unidos ha querido ver desde hace bastante tiempo”.

"Hemos visto bastante cooperación, algo que el presidente espera que continúe", expresó.

