Cabello informa sobre desaparecidos y cuerpos fragmentados tras el ataque del 3 enero

El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, explicó este martes las dificultades técnicas que existen para establecer una cifra definitiva de fallecidos tras la acción militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero. El ministro indicó que la magnitud de las detonaciones ha complicado las labores forenses y el registro oficial de las víctimas.

“En relación con la cifra oficial de fallecidos a causa del cobarde ataque del 3 de enero, no ha sido concreta porque, como resultado de las explosiones, hay personas desaparecidas, sus cuerpos fueron fragmentados; la policía científica y otras instituciones están en las labores pertinentes de reconocimiento”, explicó el ministro.

Cabello señaló que civiles no pudieron reaccionar a los bombardeos

Asimismo, el ministro señaló que el ataque afectó a civiles que no pudieron reaccionar ante los bombardeos. “Fue un exabrupto total lo que hicieron contra Venezuela, contra gente que estaba dormida, murieron y ni cuenta se dieron”, afirmó.

Sobre el clima social, el funcionario describió la actualidad como una tensa calma. Informó que las fuerzas militares y policiales mantienen despliegues permanentes para que la población recupere la confianza.

El ministro prevé que la actividad comercial y el flujo en las calles retomarán su dinámica diaria de manera progresiva, superando el temor inicial generado por la agresión extranjera.

En materia de seguridad territorial, Cabello anunció el desmantelamiento total de la ruta logística marítima en el Lago de Maracaibo, utilizada para trasladar cargamentos desde el Catatumbo colombiano hacia el Caribe.

Cifras de incautaciones de sustancias ilícitas en 2026

En lo que va de años, las autoridades han incautado siete toneladas de sustancias ilícitas. El ministro precisó que el bloqueo de las vías fluviales ha forzado a los traficantes a utilizar rutas terrestres, donde el Estado asegura tener mayor capacidad de intercepción.

Según el balance oficial, el flujo de droga colombiana que transita por Venezuela es mínimo, señalando que la exportación principal de dichos grupos se realiza actualmente a través de Ecuador.

“Ellos lo saben, que por aquí no está pasando droga en este momento, que busquen por otro lugar”, sentenció Cabello en referencia a la administración estadounidense.

