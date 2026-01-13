Reunión de Delcy Rodríguez y el representante de Abu Dabi: evaluarán opciones de inversión en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, recibió este martes 13 de enero de 2026 a Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, enviado especial del presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El encuentro, realizado en el Palacio de Miraflores, marca una nueva etapa en la relación bilateral que ya supera el medio siglo de historia

La reunión no solo fue un gesto de cortesía protocolar, sino una mesa de trabajo técnica orientada a resultados concretos en sectores estratégicos.

Durante el encuentro se evaluaron carteras de proyectos en áreas de producción nacional, con el objetivo de diversificar la economía venezolana mediante el capital emiratí.

Con la presencia del ministro Héctor Silva, se discutieron alianzas para la explotación responsable de minerales, buscando integrar tecnología de punta que minimice el impacto ambiental.

Al Shamsi, quien es también Secretario General del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de los EAU, transmitió un mensaje de unidad, cooperación y apoyo mutuo hacia el pueblo venezolano en este periodo de transición.

Rodríguez estuvo acompañada de diferentes personalidades del gobierno nacional entre ellos:

Calixto Ortega, Vicepresidente Sectorial de Economía. Yván Gil, Ministro de Relaciones Exteriores y Héctor Silva, Ministro de Desarrollo Minero Ecológico

Este encuentro con los Emiratos Árabes Unidos se suma a una serie de reuniones que Rodríguez ha sostenido desde el lunes con jefes de misión de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza.

Bajo las directrices de la Diplomacia Bolivariana de Paz, el Gobierno Bolivariano busca consolidar el respeto al Derecho Internacional mientras promueve a Venezuela como un destino seguro para la inversión extranjera, especialmente tras los recientes cambios en la dinámica política del país ocurridos a inicios de año.

Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos comparten intereses comunes no solo en la OPEP, sino en la visión de un mundo multipolar. El enviado especial emiratí subrayó que su país ve en Venezuela un socio de largo plazo para proyectos de bienestar compartido.

