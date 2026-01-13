Delcy Rodríguez anuncia el destino de cada dólar que ingrese de la industria petrolera y gasífera

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre el destino de los recursos que ingresen de la industria petrolera y gasífera al país.

En una reunión sostenida este martes con su gabinete, explicó que en 2026, el compromiso es que "cada dólar que ingrese a Venezuela de nuestra industria petrolera y gasífera irá destinada a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano"

Pidió a su equipo un acuerdo con el sector privado de salud, "que tiene sabemos una capacidad ociosa en las clínicas para atender la deuda quirúrgica de nuestro pueblo".

"Allí también estamos atendiendo 75 centros de salud que están nuevos de paquete para su inauguración y van a ser equipados con los ingresos provenientes del petróleo".

También aseguró que está garantizado el tratamiento para los pacientes renales, gracias al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva.

La ministra de Salud por su parte, indicó que están garantizadas todas las vacunas que se necesitan para 2026; así como el inventario suficiente de medicinas.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube