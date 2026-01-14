Delcy Rodríguez reactiva su cuenta en X: aquí su mensaje a la población

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, retomó su actividad oficial en la plataforma de X luego de casi año y medio de ausencia de las redes sociales oficiales de las distintas cuentas del gobierno nacional.

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", declaró Rodríguez.

Asimismo, la funcionaria destacó que esta vía servirá para difundir información sobre la gestión pública y la situación actual del país hacia la comunidad internacional.

Otras autoridades gubernamentales que vuelven a X

Junto a la Presidenta Encargada, otros representantes del tren ministerial y autoridades regionales anunciaron su regreso activo a la mencionada red social. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reactivó su perfil bajo el usuario @dcabellor, señalando que retomará el contacto directo por este medio. Cabello publicó:

"Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos!!", dijo Cabello..

Asimismo, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, se sumó a la iniciativa desde su cuenta @gestionperfecta.

El regreso de estas figuras del gobierno ocurre luego de la medida del presidente Nicolás Maduro tras críticas al dueño de esa plataforma, Elon Musk, en agosto de 2024.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube