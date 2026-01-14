¡Prepare el paraguas! Inameh reporta lluvias con actividad eléctrica este 14 de enero: regiones afectadas

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con el último reporte emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Venezuela amanece este miércoles con un pronóstico de tiempo variado.

El informe incluye cielos despejados en gran parte del territorio nacional durante las primeras horas del día y la presencia de nubosidad y lluvias dispersas en regiones específicas.

Para la tarde y noche, se espera un cambio en las condiciones climáticas con un aumento de las precipitaciones, que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica en buena parte del centro y occidente.

Además, destaca un descenso notable en las temperaturas, especialmente en las zonas montañosas de los Andes, donde se registrarán los valores más bajos.

Pronóstico para la Gran Caracas

En la capital y los estados Miranda y La Guaira, el día comenzará con lloviznas aisladas, especialmente en las zonas del este y hacia la costa.

Durante la tarde, el cielo se nublará más, dando paso a lluvias de intensidad variable. Las temperaturas en esta región oscilarán entre los 16°C y los 26°C, manteniendo un ambiente fresco durante gran parte del día.

Lluvias y tormentas en el interior del país

Después del mediodía, el reporte indica un aumento de las probabilidades de lluvia con descargas eléctricas en estados como Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas y el Zulia. En la región de los Andes y los estados del centro-occidente como Lara y Yaracuy, también se prevén cielos nublados y precipitaciones vespertinas.

Por el contrario, los llanos centrales disfrutarán de un día mayormente soleado y despejado.

Temperaturas extremas

El frío será el protagonista en el estado Mérida, donde se estima una temperatura mínima de apenas 7°C.

En contraste, las zonas más calurosas del país serán los Llanos Centrales y Occidentales, con temperaturas máximas que alcanzarán los 36°C, generando un ambiente bastante caluroso antes de finalizar la tarde.

