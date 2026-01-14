¿Quiénes son y por qué estuvieron detenidos un grupo de periodistas y reporteros venezolanos?

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este 14 de enero, las organizaciones que velan por el respeto al ejercicio periodístico en el país fueron notificados de las excarcelaciones de nueve periodistas y tres reporteros audiovisuales, quienes se encontraban detenidos en diferentes centros penitenciarios del país.

Este proceso judicial se realizó sobre la base de liberaciones de personas presas por motivos políticos en el país, tal y como lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez.

¿Por cuáles delitos estaban procesados estos comunicadores?

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) abogaron por el otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad por considerar que estos comunicadores fueron injustamente detenidos.

Hasta el momento de redactar esta nota, habían sido puestos en libertad Roland Carreño, Ramón Centeno, Víctor Ugas, Leandro Palmar y su camarógrafo Salvador Cubillán, Carlos Marcano, Rafael García, Nakary Ramos, Julio Balza y Carlos Julio Rojas.

A continuación, detalles de cada caso:

-Roland Carreño: detenido el 2 de agosto de 2024 en el marco de las protestas en contra de los resultados de la elección presidencial celebrada el 28 de julio. Se le acusó de estar presuntamente involucrado en los delitos de lavado de dinero, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones, conspiración y financiamiento al terrorismo.

-Ramón Centeno: detenido el 2 de febrero de 2022. Se le imputaron los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones.

-Víctor Ugas: Lo detuvieron el 18 de agosto de 2024 luego de una pelea con el tiktoker Emmanuel Marcano en un local nocturno. Se le imputaron los cargos por incitación al odio y lesiones leves.

-Leandro Palmar y Salvador Cubillán: detenidos desde el 9 de enero de 2020 durante la cobertura de una actividad convocada por María Corina Machado. Se les acusó de estar incursos en delitos de incitación al odio y alteración del orden público

-Julio Balza: detenido el 9 de enero de 2025 a la salida de una concentración convocada por la dirigente María Corina Machado.

-Carlos Marcano: detenido el 23 de mayo de 2025. Se le acusó de estar detrás de un supuesto plan para atentar contra la realización de las elecciones regionales y legislativas.

-Rafael García: detenido el 22 de julio de 2025. Se desconocen las causas de su detención.

-Nakary Ramos y Gianni González: los reporteros audiovisuales fueron detenidos el de abril de 2025, luego de la publicación de un reportaje para el portal Impacto Venezuela. Se les imputaron los delitos de instigación al odio y difusión de noticias falsas.

-Carlos Julio Rojas: detenido el 15 de abril de 2024 por estar presuntamente detrás de un atentado en contra de Nicolás Maduro.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube