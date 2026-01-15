Cielo nublado y pronóstico de lloviznas este 15 de enero: Inameh reporta las regiones donde lloverá

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), anunció que para este jueves 15 de enero, se espera un clima variable en todo el territorio nacional.

Durante la mañana, gran parte del país tendrá cielos parcialmente nublados con algunos espacios despejados; sin embargo, se prevén lluvias y chubascos dispersos en zonas del oriente.

A partir del mediodía, las condiciones cambiarán con un aumento de la nubosidad que traerá precipitaciones de intensidad variable.

En algunas regiones, estas lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica ocasional, afectando principalmente a la zona central, los llanos y las áreas montañosas.

Pronóstico para Caracas y la zona central

En la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital y La Guaira), el cielo permanecerá mayormente nublado.

Se esperan lloviznas dispersas, especialmente en las zonas de montaña durante la tarde y las primeras horas de la noche.

En cuanto a las temperaturas, la mínima se ubicará en torno a los 16°C y la máxima alcanzará los 28°C, con vientos moderados.

Clima en el interior del país

Región Oriental y Sur : se mantendrá con nubosidad y lluvias durante gran parte del día. Ciudades como Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar registrarán las temperaturas más altas, llegando hasta los 37°C.

: se mantendrá con nubosidad y lluvias durante gran parte del día. Ciudades como Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar registrarán las temperaturas más altas, llegando hasta los 37°C. Occidente y Andes : se prevén lluvias constantes y cielos cubiertos. En Mérida, se espera una temperatura mínima de 7°C, siendo una de las más bajas del país.

: se prevén lluvias constantes y cielos cubiertos. En Mérida, se espera una temperatura mínima de 7°C, siendo una de las más bajas del país. Llanos Centrales y Occidentales: iniciarán el día con sol, pero la nubosidad aumentará hacia la tarde con posibles chubascos.

Datos adicionales

El sol salió a las 06:49 y se ocultará a las 6:23 p.m. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atentos a cualquier cambio repentino en las condiciones climáticas en su localidad.

