Diosdado Cabello sobre reunión de Machado con Trump: Detrás del supuesto recibimiento no hay respaldo político real

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la opositora María Corina Machado, “promete ser otro episodio bochornoso” de la dirigente.

“En los pasillos de la Casa Blanca se comenta que el agasajo de Machado no responde a convicciones, principios ni a una repentina epifanía democrática, sino a una operación mucho más banal; se pavonea creyendo que se está robando el show, pero la verdad es que está siendo usada para un show político”, indicó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando.

El dirigente aseguró que detrás del recibimiento "no existe un respaldo político real ni compromiso estratégico".

“Hay vanidad, cálculo y mucho teatro. A ella no la reciben por lo que representa; la atienden para darle continuidad al show que se requiere para tapar los temas reales que ocurren dentro y fuera de los Estados Unidos”, señaló.

Sobre las excarcelaciones

Por otra parte, Cabello fue enfático al aclarar que “ninguno” de los liberados recientemente es un preso político, argumentando que no fueron privados de libertad por su forma de pensar, sino por “accionar contra la República”.

Agregó que las excarcelaciones son decisiones adoptadas de manera unilateral por el Gobierno Nacional para consolidar la paz.

“Es una oportunidad que se les está dando a estas personas que saben que hicieron daño”, dijo Cabello, insistiendo en que estas medidas no han sido producto de negociaciones con la Iglesia Católica ni con organizaciones no gubernamentales (ONG).