Inac desmiente reactivación de aerolíneas europeas en Venezuela: No hemos recibido la solicitud oficial

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), desmintió este miércoles la reactivación de operaciones de tres aerolíneas europeas.

A través de su cuenta en Instagram, el INAC señaló que "no hemos recibido la solicitud formal" para reanudar operaciones en Venezuela.

Comunicado

De acuerdo con la información que difundió el INAC en sus canales oficiales, no han recibido la solicitud oficial por parte de las aerolíneas Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

Asimismo, señala que dicha solicitud, "para reanudar las operaciones aéreas, hacia y desde Venezuela". Por lo que "es importante aclarar que dicha noticia es FALSA", asegura el organismo.

Aclaratoria del INAC

Desde el martes 13 de enero se difundió la noticia sobre la supuesta reactivación a partir del 1 de febrero, de los vuelos de la ruta aérea Caracas - Madrid en las mencionadas aerolíneas.

Sin embargo, el INAC aclara que la noticia es totalmente falsa ya que no se han cumplido los protocolos para solicitar la reanudación de estos vuelos por parte de las aerolíneas.

