Reuters: refinería de ExxonMobil se prepara para procesar petróleo venezolano

Suscríbete a nuestros canales

La multinacional energética ExxonMobil ha iniciado los protocolos técnicos para retomar el procesamiento de petróleo proveniente de Venezuela en su complejo industrial de Baton Rouge, según reportes obtenidos por la agencia de noticias Reuters.

Tras un periodo de interrupción causado por las restricciones comerciales de Estados Unidos, la planta ubicada en Luisiana se encuentra en fase de adecuación logística. Fuentes vinculadas a la operación indicaron a la agencia que la infraestructura está siendo preparada para reincorporar el crudo pesado en su dieta de refinación habitual.

Esta instalación posee una capacidad instalada de 522,500 barriles diarios, consolidándose como un activo estratégico en el procesamiento de hidrocarburos con alto contenido de azufre, características propias del petróleo extraído de suelo venezolano.

Antecedentes y cambios operativos

Históricamente, la refinería de Baton Rouge figuraba como una de las compradoras más constantes de los grados pesados de Venezuela.

Sin embargo, la imposición de sanciones internacionales obligó a ExxonMobil a modificar su esquema de suministros y buscar alternativas en otros mercados globales para mantener la operatividad de sus unidades.

De acuerdo con la información difundida por Reuters, el contexto actual ha permitido que la compañía considere nuevamente este origen para su materia prima.

A pesar de que "un portavoz de la empresa no estuvo inmediatamente disponible para ofrecer declaraciones", los informes internos señalan que los preparativos técnicos ya están en marcha.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube