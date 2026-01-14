Maria Corina Machado y Donald Trump se reunirán este 15 de enero: esta es la agenda

Suscríbete a nuestros canales

Mañana jueves 15 de enero, María Corina Machado llegará a Washington para cumplir una agenda política centrada en discusiones sobre la situación actual del país.

La visita incluye reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses y legisladores, en un contexto marcado por el interés de Estados Unidos en los acontecimientos políticos venezolanos.

Reunión de María Corina con Donald Trump en la Casa Blanca

Según la agenda provisional, la líder opositora sostendrá un encuentro en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y el senador Marco Rubio.

Esta reunión está prevista entre las 11:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, y busca abordar temas relacionados con la democracia, los derechos humanos y el futuro político de Venezuela.

Asimismo, en esta esperada reunión, se tiene la expectativa de que simbólicamente, María Corina Machado le entregará el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump.

Traslado al Capitolio para encuentros con senadores estadounidenses y posteriores con congresistas (3:00 PM).



Además, se supo a través del portal de noticias NTN24 que a las 10:15 de la mañana, el Secretario de Estado, Marco Rubio y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reunirán en privado antes de recibir a la ganadora del Premio Nobel.

