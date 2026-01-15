Fiscal General sobre excarcelaciones: Se dieron aproximadamente unas 150 revisiones de medidas de libertad

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este miércoles que "se dieron aproximadamente unas 150 revisiones de medidas de libertad".

Durante una transmisión en vivo, el fiscal Saab, aseguró que estas revisiones incluyeron casos de conspiración.

Medidas de libertad en Venezuela

De acuerdo con las declaraciones del fiscal Saab, "entre el 24 y 31 de diciembre (2025), se dieron aproximadamente unas 150 revisiones de medidas de libertad".

Asimismo, agregó Saab que las revisiones incluyeron los casos "de personas vinculadas incluso a actos que tienen que ver con conspiración".

Excarcelaciones impulsadas por Maduro

En este sentido, indica el fiscal Saab que fue el presidente Nicolás Maduro, quien impulsó esta acción "por su diplomacia de paz".

Agrega que Maduro lo "estableció en época navideña", resalta además que "ya lo había hecho durante el año 2025".

"El Ministerio Público como titular de la acción penal es quien solicita esas revisiones de medidas en base a ese espíritu de reconciliación", destacó Saab.

Agregó Saab que ahora "Delcy Rodríguez mantiene ese espíritu absoluto para darle continuidad a una política de estado".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube