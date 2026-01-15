Economía

Dólar y euro BCV para hoy 15 de enero: así se cotizarán las monedas oficiales

Por Yasmely Saltos
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 05:00 am
Dólar y euro BCV para hoy 15 de enero: así se cotizarán las monedas oficiales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para hoy 15 de enero, presentando un leve aumento en el precio,  en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotiza en 339,14 por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.  

Mientras que el euro se tasa en 395,26 bolívares.  

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

 

 

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Miami
Nueva York
Jueves 15 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América