¿Por qué medio Estados Unidos odia este día? El secreto detrás del Blue Monday

Este lunes 19 de enero de 2026, Estados Unidos y gran parte del mundo occidental celebran el fenómeno conocido como Blue Monday.

Aunque las calles de Nueva York o Chicago sigan vibrantes como siempre, este tercer lunes de enero lleva la etiqueta del "día más triste del año", una fecha que mezcla psicología, marketing y la realidad económica que llega tras las festividades.

¿Qué es el Blue Monday y de dónde proviene?

El concepto de Blue Monday apareció por primera vez en 2005. Según fuentes como The Conversation y la BBC, el término fue creado por el psicólogo británico Cliff Arnall, quien ideó una fórmula matemática para la agencia de viajes Sky Travel.

Esta ecuación tomaba en cuenta factores como el clima, las deudas acumuladas por las fiestas, el tiempo que ha pasado desde Navidad y la desilusión con los propósitos de Año Nuevo.

A pesar de que la comunidad científica —incluyendo al Royal College of Psychiatrists— ha desmentido la validez de esta fórmula, tildándola de "pseudociencia", el término ha calado hondo en la cultura popular estadounidense.

¿Por qué se celebra este día en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Blue Monday no es solo una fecha en el calendario, sino que se ha convertido en una tendencia de consumo y conciencia.

Su importancia en el país se debe a la combinación de tres factores clave:

La "cuesta de enero" financiera: Muchos estadounidenses reciben en este mes los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito después de las compras del Black Friday y la Navidad.

El clima invernal: En gran parte de Estados Unidos, enero trae consigo un frío intenso y pocas horas de luz, lo que puede agravar el Trastorno Afectivo Estacional (SAD, por sus siglas en inglés).

Fracaso de propósitos: Las estadísticas de salud mental indican que para la tercera semana de enero, la motivación para mantener nuevos hábitos (como ir al gimnasio o seguir dietas) suele disminuir.

¿Cómo se observa y qué se hace durante esta fecha?

El comportamiento en Estados Unidos durante el Blue Monday se puede dividir en dos enfoques:

1. El impulso comercial

Las marcas aprovechan el "lunes triste" para lanzar promociones. Siguiendo el origen de la fecha, las agencias de viajes ofrecen paquetes a destinos cálidos como México o el Caribe, bajo la idea de que "planear unas vacaciones es el mejor remedio contra la tristeza". Las tiendas también ofrecen descuentos en productos de bienestar y confort.

2. Iniciativas de Salud Mental

Organizaciones como la National Alliance on Mental Illness (NAMI) utilizan la popularidad del término en redes sociales para educar.

En lugar de validar el Blue Monday como un hecho científico, lo ven como una oportunidad para hablar sobre la depresión clínica, que no se limita a un solo día.

Muchas empresas en Estados Unidos organizan hoy sesiones de "Mindfulness" o promueven el Brew Monday, una iniciativa que invita a los empleados a disfrutar de un café y conversar abiertamente sobre cómo se sienten.

