Metrobus suspende las jornadas especiales de ventas de tarjetas SUVE: detalles

El sistema Metrobus informó la suspensión de las jornadas especiales de venta de tarjetas SUVE que estaban programadas para los días 19, 20 y 21 de enero en el estado Aragua.

De acuerdo con el comunicado oficial, la actividad será reprogramada en una nueva fecha, la cual será anunciada próximamente a través de los canales institucionales. Hasta el momento, las autoridades no ofrecieron detalles específicos sobre los motivos que llevaron a la suspensión de estas jornadas.

Las tarjetas SUVE son utilizadas para el acceso a distintos sistemas de transporte público, por lo que su disponibilidad resulta clave para la movilidad diaria de miles de ciudadanos. En Aragua, la demanda se ha mantenido elevada, especialmente ante la necesidad de contar con medios electrónicos de pago.

Metrobus exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a sus redes sociales oficiales, donde se publicará información actualizada sobre la reprogramación de las jornadas especiales.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar el acceso al sistema SUVE, destacando que la suspensión es temporal. Se espera que en los próximos días se anuncie un nuevo cronograma para atender a los usuarios del estado Aragua.

