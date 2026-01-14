Conflicto en Nueva York: ICE arresta a un funcionario de la legislatura y provoca esta reacción del alcalde Mamdani

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York enfrenta una nueva crisis de confianza entre sus instituciones locales y el gobierno federal. Diversas autoridades neoyorquinas denuncian un atropello contra los derechos civiles de un residente con estatus legal vigente. El caso genera una ola de críticas ante lo que consideran una extralimitación de funciones por parte de las agencias nacionales.

La gobernadora Kathy Hochul califica el suceso como un ataque directo a las garantías básicas de todos los habitantes. Para la mandataria estatal, estas acciones erosionan la confianza pública y fomentan un clima de miedo innecesario en la comunidad. La fiscal general Letitia James asegura que no permitirá agresiones contra los servidores públicos o los habitantes de la ciudad.

¿Por qué son una amenaza los operativos entre empleados?

El representante Dan Goldman acusa a las autoridades de migración de poner su mirada sobre los empleados de la ciudad. Durante una conferencia de prensa, el congresista señala que estos operativos atentan contra la estabilidad de los vecinos neoyorquinos. La concejal Julie Menin exige transparencia inmediata ante la falta de justificación oficial sobre el procedimiento realizado este lunes.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arresta a un funcionario de la legislatura de Nueva York durante una cita de rutina. Los agentes interceptan al trabajador de origen venezolano en los tribunales de Bethpage, ubicados en el municipio de Long Island. El empleado cuenta con un permiso de estancia legal hasta finales de 2026, según confirman fuentes de la alcaldía neoyorquina.

¿Por qué arrestan a un funcionario de la legislatura de Nueva York?

Las autoridades federales trasladan al hombre de forma inmediata a un centro de detención en la calle Varrick de Manhattan. La concejal Julie Menin afirma que los agentes se niegan a proporcionar una razón válida para ejecutar esta captura sorpresiva. Toda la evidencia disponible sugiere que el trabajador cumplía sus obligaciones migratorias de manera correcta y puntual ante el tribunal.

“Esta es una agresión hacia nuestra democracia, nuestra ciudad y nuestros valores”, publica el alcalde Zohran Mamdani en sus redes sociales. Mamdani describe la situación como "indignante" y demanda la liberación inmediata del servidor público para restaurar el orden institucional.

¿Qué consecuencias legales existen por la detención?

El detenido posee un permiso de residencia y trabajo que caduca en el último trimestre del año 2026 según los registros. Los funcionarios locales trabajan actualmente en una estrategia legal para conseguir la libertad del empleado legislativo en las próximas horas.

Este incidente marca un precedente peligroso sobre la seguridad de los inmigrantes que asisten a citas obligatorias en las cortes migratorias.

La administración de la ciudad de Nueva York mantiene su postura de protección hacia sus trabajadores sin importar su origen nacional. Este caso eleva la tensión política entre el estado y la federación en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias.

