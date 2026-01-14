Pareja y su hijo mueren trágicamente al regresar de un paseo familiar: un cable de alta tensión cayó sobre la vía

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico incidente cobró la vida de una joven pareja y su hijo, de apenas cuatro años de edad. Los tres integrantes de la familia recibieron una fuerte descarga eléctrica, luego de que un cable de alta tensión cayera en la calle.

El incidente se registró el pasado viernes, en una zona rural de Maricá, en la región metropolitana de Río de Janeiro (Brasil).

De acuerdo con la información de CNN Brasil, las víctimas tuvieron contacto con un cable de alta tensión caído y aún electrificado.

Los infortunados quedaron identificadas como Júlia Lyandy Chagas, João Victor Vargas Ormond Gomes y Brian Vargas, hijo de ambos.

Regresaban de un paseo familiar

El trágico hecho ocurrió cuando la mujer aprendía a manejar una motocicleta en la calle Comandante Celso, en el barrio Silvado. En ese trayecto, se encontraba un cable de alta tensión roto, del cual ella no se había percatado.

Cuando la mujer recibió la descarga, su pareja intentó asistirla, pero también quedó expuesto a la corriente eléctrica y perdió la vida.

Finalmente, el niño, que se encontraba cerca de sus padres, sufrió la descarga al acercarse a ellos. Los tres fallecieron en el lugar.

Testigos señalaron a CNN que la familia regresaba de pasar el día en una cascada cercana, por lo que estaba mojada, un factor que podría haber intensificado el impacto de la descarga eléctrica.

El Cuerpo de Bomberos de Maricá llegó hasta la escena de la tragedia, pero su intervención solo fue posible después de que se interrumpiera el suministro eléctrico.

Compañía eléctrica se pronuncia tras la tragedia

Vecinos del lugar detallaron que habían solicitado con anterioridad la reparación del tendido eléctrico dañado, pero no hubo respuesta.

Tras el hecho, se realizaron peritajes en el área y la investigación quedó a cargo de la Comisaría 82 de Maricá.

En un comunicado, Enel Rio, la compañía de distribución de energía eléctrica que opera en la mayor parte de Río de Janeiro, manifestó su pesar por lo ocurrido y aseguró que, una vez notificada del accidente, envió equipos técnicos para garantizar condiciones seguras de trabajo a los bomberos.

La empresa indicó además que investiga las causas del incidente y que mantiene contacto con los familiares de las víctimas para brindar asistencia, publicó La Nación.

