Revelan imágenes del cruel asesinato del “taxista tiktoker”: dos venezolanos serían los responsables

Tres ciudadanos venezolanos resultaron detenidos por el asesinato del ciudadano peruano Rubén Canales Gómez, quien era conocido como el “taxista tiktoker”.

Autoridades de la Policía Nacional del Perú indicaron que los sindicados serían integrantes de la banda criminal “Los Hijos de Dios”, y quedaron tras las rejas por su relación con el violento crimen, el cual estaría vinculado con el robo del vehículo de la víctima.

Los implicados, además, están bajo investigación por los delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego.

El asesinato del taxista se registró el pasado 29 de septiembre de 2025. La División de Investigación Criminal de la policía local reveló que uno de los detenidos responde al nombre de Javier Briseño Quintero (23), conocido como La Momia, quien habría disparado al taxista en la cabeza.

Mientras que el venezolano quedó identificado como Wilmer José Icturis (26), alias Largo, quie sería cómplice en el homicidio.

Durante el operativo también se intervino a una mujer de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en el escondide donde las autoridades encontraron a uno de los implicados.

Imágenes de cámaras de seguridad permitieron identificar a los sospechosos. El video mostró el momento cuando los maleantes, quienes fingieron ser pasajeros, amenazaron a Canales y lo obligaron a bajarse de su vehículo.

Cuando el hombre salió del vehículo, uno de los asaltantes le disparó en la cabeza al taxista. Durante la intervención de los criminales, realizada en el distrito de El Agustino, los agentes incautaron una pistola que tenía el serial borrado y un cargador abastecido.

Asimismo, colectaron dos teléfonos celulares, un vehículo y otros elementos relevantes para la investigación. Por otra parte, la policía informó que se localizaron cartuchos de dinamita con mechas listas para ser activadas y bolsas con marihuana.

“Tenemos la plena seguridad de que la información obtenida en los celulares permitirá identificar a otros integrantes de esta banda, así como a posibles víctimas”, informaron las autoridades, de acuerdo con la publicación de Panamericana.

Posteriormente, los funcionarios precisaron que los detenidos serían de nacionalidad venezolana y habrían ingresado de manera irregular al país.

¿Quién era el “taxista tiktoker”?

Rubén Canales Gómez, de 28 años de edad, se dedicaba a crear contenido para las redes sociales, mientras realizaba sus labores como taxista. Asimismo, su familiares revelaron que era apasionado por el canto y el fútbol.

El día de su muerte, fue citado por falsos pasajeros, quienes tras amenazarlo para robarle su vehículo, le dispararon en la cabeza, a pesar de que el chofer no opuso resistencia ante el robo.

"Él la luchaba por ayudarme. Se hubieran llevado el carro, pero no le hubieran quitado la vida. Me han matado a mí también”, expresó entre lágrimas la madre del joven taxista durante el velorio.

A cuatro meses de, homicidio de Canales, las autoridades lograron capturar a los implicados. Familiares de la víctima exigen una condena de cadena perpetua contra los involucrados en el crimen.

