Comunicado: Ferry que cubría la ruta Margarita-Cumaná queda Varado frente a Cubagua

El servicio de ferrys Naviarca informó este lunes que los pasajeros del Ferry Guaiquerí que partió desde Punta de Piedras, en la isla de Margarita, lograron arribar a puerto seguro luego de que presentara una falla técnica que los mantuvo varados por varios minutos en la isla de Cubagua.

"De manera inmediata, y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, se activó el procedimiento operativo correspondiente, realizándose el retorno de la embarcación al puerto, remolcada por el Ferry Caracas, sin que se registrara ninguna novedad ni situación de riesgo para los pasajeros ni para la tripulación", señaló Naviarca en un comunicado.

Garantizan traslado a su destino final, Cumaná

Asimismo, la empresa destacó que garantizarán el arribo de los pasajeros a la ciudad de Cumaná, estado Sucre, este mismo lunes en los buques Caracas y Gran Cacique III.

"Naviarca mantiene un compromiso firme con la seguridad, la responsabilidad operativa y la atención oportuna ante cualquier eventualidad. Este procedimiento forma parte de nuestros estándares de actuación para resguardar la integridad de quienes confían en nuestro servicio", apuntó la compañía.

Finalmente, Naviarca agradeció la confianza y paciencia de los pasajeros, por lo que indicaron que ofrecerán cualquier actualización del caso que pueda surgir.

