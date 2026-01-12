Yaracuy

Muere funcionario del Cicpc arrollado: responsable se dio a la fuga

Versiones no oficiales indican que un camión que circulaba a alta velocidad por la vía

Por Krisbell Quiñones
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 11:40 am
Muere funcionario del Cicpc arrollado: responsable se dio a la fuga

Durante la tarde del 9 de enero, en la Carretera vieja vía hacia el peaje de Caseteja vía el estado Yaracuy, perdió la vida un funcionario policial y su esposa tras una colisión.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Colmenarez, detective jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y su esposa Orianni Castillo, quien lo acompañaba en el momento del accidente.

Al momento del incidente, la pareja se desplazaba a bordo de una motocicleta, cuando fue impactada fuertemente por un camión de carga. 

Testigos del hecho indicaron que el vehículo pesado se desplazaba a alta velocidad por la referida arteria vial. 

Tras la colisión, el conductor del camión, en lugar de prestar auxilio al funcionario y su esposa, optó por darse a la fuga abandonando la escena del crimen a toda velocidad. 

El accidente provocó que la pareja falleciera de manera instantánea debido a las lesiones sufridas. Las autoridades de tránsito y comisiones del Cicpc se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos. 

