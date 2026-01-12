Muere funcionario del Cicpc arrollado: responsable se dio a la fuga

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde del 9 de enero, en la Carretera vieja vía hacia el peaje de Caseteja vía el estado Yaracuy, perdió la vida un funcionario policial y su esposa tras una colisión.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Colmenarez, detective jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y su esposa Orianni Castillo, quien lo acompañaba en el momento del accidente.

Al momento del incidente, la pareja se desplazaba a bordo de una motocicleta, cuando fue impactada fuertemente por un camión de carga.

Testigos del hecho indicaron que el vehículo pesado se desplazaba a alta velocidad por la referida arteria vial.

Tras la colisión, el conductor del camión, en lugar de prestar auxilio al funcionario y su esposa, optó por darse a la fuga abandonando la escena del crimen a toda velocidad.

El accidente provocó que la pareja falleciera de manera instantánea debido a las lesiones sufridas. Las autoridades de tránsito y comisiones del Cicpc se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos.

