Tragedia en Maracaibo: hombre incendia su vivienda con su familia adentro

Una tragedia familiar en Maracaibo conmocionó al barrio Cassiano Lossada I durante la madrugada del lunes 12 de enero.

Un incendio en una vivienda ubicada en la calle 82 dejó como saldo dos personas fallecidas y una mujer gravemente herida. El suceso despertó gran preocupación entre los vecinos, quienes intentaron auxiliar a las víctimas mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Según reportes preliminares de vecinos y autoridades, el incendio se originó tras una fuerte discusión entre un hombre y su esposa dentro de la vivienda. El sujeto, presuntamente bajo los efectos del alcohol, habría decidido encerrarse junto a su pareja y su hija para luego prender fuego al inmueble.

El acto provocó la rápida propagación de las llamas y generó escenas de caos y desesperación en la comunidad, según la información del medio digital freddyalvarado.1.

Habitantes del sector intentaron ayudar a sofocar el incendio y rescatar a las personas atrapadas, pero el fuego se había propagado con rapidez. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, gran parte de la vivienda ya había sido consumida.

La magnitud del incendio complicó cualquier intento de salvamento inmediato, dejando como resultado una escena dramática y conmocionante para los vecinos.

El incendio dejó como consecuencia la muerte del hombre y su hija, la esposa logró ser rescatada con vida y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Actualmente se encuentra bajo estricta observación médica debido a las quemaduras graves que sufrió durante el siniestro.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos y de otros organismos de seguridad acordonaron la zona y comenzaron las investigaciones correspondientes.

