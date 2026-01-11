Reportan incendio de vegetación en Valencia este 11 de enero: autoridades rescatan a un canino

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 11 de enero de 2026 , efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia y Bomberos de Carabobo desplegaron un operativo conjunto para sofocar un incendio de vegetación de gran magnitud en la urbanización Los Colorados , parroquia San José.

El incidente, que amenazaba con propagarse a zonas comerciales, culminó con el exitoso rescate de una vida animal.

El fuego se originó en un terreno privado ubicado de manera adyacente a un establecimiento comercial de alimentos reconocido.

La combinación de maleza densa y ráfagas de viento incrementó el riesgo de propagación hacia las estructuras cercanas.

Unidades de supresión de ambos cuerpos bomberiles actuaron rápidamente para confinar las llamas.

La Policía Municipal de Valencia brindó apoyo en el perímetro, garantizando el libre tránsito de los camiones cisterna y la seguridad de los transeúntes.

Durante las labores de combate contra el fuego, los funcionarios localizaron a un canino que se encontraba atrapado dentro del terreno afectado.

Recomendaciones

Ante el inicio de la temporada de sequía y los incidentes recientes en la ciudad, las autoridades emitieron una alerta a los propietarios de terrenos y a la comunidad en general:

Limpieza de Terrenos:Mantener la maleza baja para evitar focos de ignición. Manejo de Desechos: No arrojar colillas de cigarrillos, envases de vidrio ni basura en áreas verdes. Responsabilidad Compartida: Los bomberos enfatizaron que prevenir estos eventos adversos "es tarea de todos".

Este es el segundo incendio de relevancia atendido en Valencia en menos de 24 horas, tras el reporte del siniestro eléctrico ocurrido ayer en el Conjunto Residencial Paseo El Mirador.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube