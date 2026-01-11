Tres detenidos por abusar de una menor con condición especial: la madre lo permitió por años

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del estado Cojedes arrestaron a dos jóvenes y a su madre tras descubrirse un caso de abusos continuos contra una adolescente de 14 años con condición especial.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la comunidad Valle Hondo, en el municipio San Carlos, donde la víctima fue violentada durante los últimos dos años, informó Cojedes Noticia.

La investigación, liderada por la Policía de Cojedes, reveló que los responsables directos de las agresiones fueron los propios hermanos de la menor, de 18 y 20 años de edad.

Complicidad materna y denuncia

El procedimiento realizado por el Servicio de Investigación Penal (SIP) determinó que la madre de los involucrados, de 39 años, sabía perfectamente lo que ocurría dentro del hogar.

A pesar de tener conocimiento de los ataques contra su hija, la mujer no actuó para defenderla ni denunció a los agresores.

Este entorno de violencia fue denunciado por otra de las hermanas, de 16 años, quien decidió acudir a los organismos de seguridad para pedir ayuda y detener el sufrimiento de la víctima.

Captura de los responsables

Bajo la supervisión de los jefes policiales, una comisión de captura detuvo a los dos hermanos y a la madre.

Los tres fueron trasladados y puestos a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público en Cojedes.

Los detenidos enfrentarán cargos legales por los daños causados y por la falta de protección hacia la menor de edad.

Compromiso con la protección infantil

El comisario Agusmil Fernando Mendoza, director del cuerpo policial, calificó el hecho como un acto repudiable y aseguró que la víctima ya recibe atención integral por parte de especialistas.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos para que no guarden silencio ante cualquier sospecha de maltrato o abuso contra niños y adolescentes, recordando que la denuncia es clave para salvar vidas.

