Incendio en sinagoga de Mississippi: conozca al principal sospechoso

Un ataque deliberado contra el patrimonio religioso de la comunidad judía moviliza a las agencias federales en una investigación por terrorismo doméstico en Mississippi. El siniestro destruye invaluables textos sagrados y gran parte de la infraestructura de un templo con más de 160 años de historia.

Mientras el proceso judicial avanza contra el detenido, líderes de diversos credos prometen unidad y la reconstrucción total del recinto afectado, según Telemundo.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la Congregación Beth Israel?

Las llamas devoran la oficina administrativa y la biblioteca del templo durante la madrugada del pasado sábado, alrededor de las 3:00 am. El personal de emergencia controla el siniestro antes de que el fuego consuma el santuario principal, aunque el humo y el hollín afectan gravemente las paredes.

Expertos en criminalística determinan que el incidente no responde a un vandalismo al azar, sino a un acto provocado y selectivo. La comunidad lamenta la pérdida de dos rollos de la Torá que permanecían en la zona de mayor impacto del incendio.

¿Cuál es el valor histórico del templo afectado?

La sinagoga Beth Israel representa la congregación más grande del estado de Mississippi y la única presencia judía organizada en la capital, Jackson. Este recinto sufrió anteriormente un atentado con bomba por parte del Ku Klux Klan en 1967 debido a su activismo por los derechos civiles.

Hoy, este nuevo ataque despierta memorias dolorosas sobre la persecución religiosa en la región y el aumento de la violencia antisemita en el país. Pese a la destrucción, una Torá que sobrevivió al Holocausto permanece intacta tras un cristal que resistió el calor extremo.

El alcalde de Jackson, John Horhn, confirmó la detención este domingo 11 de enero de 2026 bajo cargos de incendio provocado. "Los ataques de odio religioso son ataques contra Jackson en su conjunto y los trataremos como actos de terror", declaró el funcionario Horhn.

En la investigación participan agentes del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo para determinar si el sujeto actuó solo o pertenece a una organización extremista.

¿Qué daños materiales reporta la administración del templo?

El jefe de investigación de incendios, Charles Felton, informa que la biblioteca sufrió los daños más severos con pérdidas documentales irreparables. Además de los dos rollos de la Torá destruidos, otros cinco ejemplares reciben evaluación técnica para limpiar los daños causados por el humo espeso.

La sinagoga necesita reemplazar toda la tapicería, alfombras y sistemas de ventilación debido a la saturación de cenizas en el ambiente. Zach Shemper, presidente de la congregación, estima que los trabajos de restauración tomarán varios meses de labor intensiva.

¿Cómo responderá la comunidad judía ante este siniestro?

La congregación mantiene sus servicios religiosos para el próximo Shabat gracias al apoyo de iglesias locales que ofrecieron sus instalaciones temporales. Michele Schipper, directora del Instituto de Vida Judía del Sur, asegura que los programas educativos y sociales no sufrirán interrupciones definitivas.

"Somos un pueblo resiliente y reconstruiremos con el apoyo de nuestra comunidad", sentenció Shemper en un comunicado dirigido a los feligreses. La solidaridad de otros grupos religiosos de Jackson demuestra el rechazo unánime hacia este acto de intolerancia que hiere la convivencia pacífica.

