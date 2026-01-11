Mujer golpeaba a sus hijos y lo grababa en video: vecinos denunciaron la agresión

Suscríbete a nuestros canales

En un operativo de respuesta inmediata, oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), adscritos al Sipez, capturaron este 10 de enero de 2026 a una mujer señalada de maltrato cruel y sistemático contra sus tres hijos menores de edad.

La detención se logró gracias a la valentía de los vecinos, quienes grabaron las agresiones para consignar las pruebas ante las autoridades.

La detenida fue identificada como Daviana Celestina Méndez Badell de 27 años, y según las investigaciones y las denuncias de los habitantes del barrio Negro Primero, la mujer sometía a sus hijos de 12, 5 y 3 años a un entorno de extrema violencia.

En los materiales audiovisuales que circularon en redes sociales, se observa a Méndez agrediendo violentamente con golpes de puño y un cable a su hija mayor, de 12 años.

Vecinos indicaron que, además de los golpes, la mujer obligaba a los niños a pedir dinero y comida en el área gourmet del municipio San Francisco para su beneficio personal.

Tras el arresto, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de protección para los tres menores:

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil Cuatricentenario, donde recibieron atención por las lesiones físicas y evaluación nutricional.

Por orden de los órganos de protección, los niños fueron recluidos en la Casa Hogar Negra Matea, donde recibirán cuidado especializado y acompañamiento psicológico.

La detenida quedó a disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público, bajo cargos de trato cruel y violencia intrafamiliar.

El Cpbez resaltó que la colaboración ciudadana fue fundamental para interrumpir el ciclo de violencia.

La grabación de los videos permitió que la policía actuara en flagrancia y evitara una tragedia mayor, dado el nivel de agresividad mostrado por la progenitora en las imágenes captadas.

