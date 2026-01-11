Escándalo en la Copa África: periodistas protagonizan una pelea en zona mixta

Suscríbete a nuestros canales

La tensión de la Copa África traspasó los límites del terreno de juego tras el duelo de cuartos de final entre Argelia y Nigeria. Pese al éxito deportivo de las "Águilas Superiores", que avanzaron a semifinales lideradas por Victor Osimhen, la jornada terminó con imágenes vergonzosas en las entrañas del estadio.

Un video difundido por el medio Le360 capturó el momento en que dos grupos de periodistas acreditados comenzaron a encararse en la zona mixta por motivos que aún se desconocen. Lo que inició como una discusión verbal derivó rápidamente en un barullo de empujones, llegando al extremo de que un hombre acreditado propinó una patada a otro en pleno recinto.

Un clima de alta tensión

Este altercado no fue un hecho aislado durante la jornada, ya que los propios futbolistas protagonizaron una pequeña tangana sobre el césped apenas terminó el partido. La magnitud de lo que estaba en juego —el pase a la decimoséptima semifinal de Nigeria— parece haber desbordado las emociones de todos los presentes.

Éxito deportivo entre polémicas

Aunque en lo futbolístico el equipo de Eric Chelle vive un sueño y ya se prepara para enfrentar a la Marruecos de Brahim Díaz el próximo miércoles, el entorno de la selección nigeriana ha sido un polvorín en los últimos días:

Conflictos internos : Las estrellas Victor Osimhen y Ademola Lookman protagonizaron una fuerte bronca pública durante el partido de octavos ante Mozambique.

Crisis institucional : La plantilla amenazó con no presentarse al duelo contra Argelia debido a impagos por parte de su Federación, llegando a boicotear entrenamientos.

Intervención gubernamental: Fue necesaria la actuación directa del Gobierno nigeriano para resolver el conflicto financiero y asegurar que los jugadores viajaran a la sede del encuentro.

A pesar de estas polémicas extradeportivas, Nigeria sigue adelante en su camino hacia el título, aunque la imagen de los periodistas peleando en la zona mixta añade una mancha difícil de borrar a esta edición del torneo.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.