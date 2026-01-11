LVBP

Alto voltaje en el Round Robin: Magallanes aterriza en el Monumental este domingo 11 de enero

Los Navegantes del Magallanes protagonizarán una jornada especial como home club en Caracas.

Por Samuel Poleo
Domingo, 11 de enero de 2026 a las 12:00 am
El Todos Contra Todos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) vivirá una de sus jornadas más llamativas este domingo 11 de enero. El calendario oficial destaca por la mudanza temporal de la "Nave Turca" a la capital, permitiendo que la afición de Caracas disfrute de la postemporada en el parque más moderno del país.

Calendario de juegos para este 11 de enero

La cartelera dominical presenta dos compromisos fundamentales para la tabla de posiciones del Round Robin:

  • Águilas del Zulia vs. Navegantes del Magallanes: En un movimiento especial de la liga, el Magallanes actuará como equipo local en el Estadio Monumental de Caracas "Simón Bolívar" a las 05:00 p.m.

  • Cardenales de Lara vs. Caribes de Anzoátegui: El conjunto crepuscular se trasladará al Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz para enfrentar a la "Tribu" a las 05:30 p.m.

En esta jornada, los Bravos de Margarita tendrán su día de descanso reglamentario según el formato de cinco equipos de esta fase semifinal.

