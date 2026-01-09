Ilia Topuria gana su primera batalla judicial contra su ex: esto dictaminó el juez

Suscríbete a nuestros canales

Ilia Topuria ha logrado un primer triunfo en los tribunales dentro del complejo proceso de separación de su exmujer, Giorgina Uzcategui. Tras comparecer el pasado 7 de enero en Móstoles, el luchador vio cómo el magistrado desestimaba todas las solicitudes de su expareja.

La disputa legal estaba centrada en la intención de Uzcategui de trasladar a la hija de ambos fuera del país. El juez decretó que la menor, de año y medio, no podrá salir de España hasta que exista una sentencia de divorcio y un régimen de visitas establecido.

Esta decisión favorece al "Matador", quien lleva cuatro meses sin poder ver a su hija a pesar de sus intentos. El auto judicial refleja, además, que ha sido decisión unilateral de la madre impedir este contacto.

Desmontando el argumento del "acoso"

Durante la vista, Uzcategui justificó su intención de irse de España alegando acoso en redes sociales. Sin embargo, el magistrado rechazó esta versión.

El juez señaló que los billetes de salida fueron comprados 12 días antes del comunicado que inició el ciclón mediático. Esto invalidó el argumento de la defensa sobre una salida de emergencia por presión externa.

Futuro deportivo en pausa

Topuria espera resolver su situación personal antes de volver a pelear en la UFC. Aunque existe una denuncia por malos tratos en su contra, no ha sido llamado a declarar ni se han impuesto medidas.

Se estima que el hispanogeorgiano no defienda su corona del peso ligero hasta finales de la primavera o el verano de 2026. Su rival saldría del combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, quienes pelearán por el título interino este mes.

