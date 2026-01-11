¿TV nueva en enero? Descuentos en EEUU de hasta $500 en estas marcas

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de electrónica de consumo en los Estados Unidos registra este 10 de enero una caída estrepitosa en los precios de los televisores de última generación, superando incluso las ofertas de cierre de año de diciembre de 2025.

Según los datos de inventario actuales, modelos de referencia como el LG OLED C5 y el Sony Bravia XR han visto reducciones de hasta 400 dólares en tiendas como Best Buy y Amazon.

Este fenómeno responde a la necesidad de las cadenas de retail de salir de los modelos de 2025 antes de la llegada masiva de la nueva tecnología que será presentada durante esta semana en Las Vegas, beneficiando a los consumidores que postergaron sus compras navideñas.

Comparativa de precios: diciembre vs. enero 2026

Para este 10 de enero de 2026, los precios han bajado significativamente en comparación con la semana de Navidad, ya que las tiendas necesitan liquidar el stock de 2025 para dar paso a los modelos 2026 anunciados en el CES (Consumer Electronics Show) en Las Vegas.

Los modelos específicos, y la rebaja real comparada entre enero 2026 con diciembre 2025 y dónde encontrarlos:

Modelo de Televisor Precio Dic. 2025 Precio Enero 2026 Rebaja Tienda LG OLED C5 (65") $1,899 $1,499 -$400 Best Buy / Amazon Samsung S90E OLED (55") $1,399 $1,097 -$302 Walmart / Samsung Sony Bravia XR A80L (65") $1,999 $1,598 -$401 Best Buy TCL QM8 Mini-LED (75") $1,299 $898 -$401 Amazon / Target Hisense U8N (65") $949 $748 -$201 Amazon / Best Buy Vizio M-Series Quantum (55") $478 $348 -$130 Walmart

Detalles por Tienda

Best Buy: Tiene la mayor rebaja en la marca Sony y LG. Su fuerte ahora son los "Open-Box" (cajas abiertas), donde puedes encontrar el LG C5 de 65" por hasta $1,250 si no te importa que la caja haya sido abierta.

Walmart: Se está enfocando en las marcas económicas y de gran tamaño. El modelo TCL de 75 pulgadas bajó drásticamente esta semana para competir con las ofertas del Super Bowl que suelen empezar en febrero.

Amazon: Mantiene los precios más bajos en Hisense y Samsung, con envío gratuito que suele ser un ahorro adicional de unos $50 a $100 en paquetes grandes.

