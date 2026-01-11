Venezuela desmiente alerta de seguridad de EEUU: Se fundamenta en relatos inexistentes

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional desmintió este sábado la alerta de seguridad emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Venezuela, denunciando que la misma carece de fundamentos reales.

“Se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe”, indicó el comunicado difundido por el canciller de la República, Yván Gil.

En la misiva se aseguró que el país se encuentra en “absoluta calma, paz y estabilidad”. Asimismo, se precisó que los centros poblados, vías de comunicación y dispositivos de seguridad “funcionan con normalidad”, subrayando que las armas de la República están bajo el control exclusivo del Gobierno Bolivariano como “único garante” del monopolio legítimo de la fuerza.

“La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano”, concluyó el documento oficial.

