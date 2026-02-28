Israel y EEUU bombardean ciudades de Irán: balance de fallecidos tras el ataque

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado, 28 de febrero, una ofensiva militar a gran escala contra Teherán y otras ciudades estratégicas en Irán.

La operación conjunta comenzó a primeras horas de la mañana con bombardeos dirigidos a decenas de objetivos militares.

Según informó la agencia EFE, como respuesta el gobierno iraní disparó misiles contra territorio israelí y bases de EEUU en la región.

El Ministerio de Defensa de Israel declaró el estado de emergencia por 48 horas y cerró su espacio aéreo tras las primeras detonaciones reportadas a las 8:15 hora local.

Impacto de los bombardeos en suelo iraní

Se reportaron fuertes explosiones en puntos clave como Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj. En la capital iraní, columnas de humo son visibles desde varios sectores y la señal de la televisión estatal sufrió cortes tras los ataques iniciales.

En el sur del país, específicamente en la localidad de Minab, las autoridades provinciales informaron de una tragedia en un colegio de primaria donde 24 niñas fallecieron tras un bombardeo israelí que alcanzó el centro educativo mientras 170 estudiantes se encontraban en el lugar.

Los equipos de rescate trabajan actualmente entre los escombros para localizar a posibles supervivientes.

Objetivos militares y movilización de tropas

El Ejército de Israel definió la operación como un "ataque preventivo" coordinado con las fuerzas estadounidenses. Aunque no se confirmó si el líder supremo iraní es un objetivo directo, fuentes militares señalaron que los ataques se centran en objetivos de alto nivel y personas involucradas en planes contra la seguridad de Israel.

Por su parte, el gobierno iraní aseguró que el presidente Masud Pezeshkian se encuentra a salvo y en perfecto estado de salud.

Para sostener la ofensiva y reforzar la protección ante la respuesta de Irán, Israel inició la movilización de 70.000 soldados de la reserva. El despliegue principal se enfocará en fortalecer el sistema de defensa aérea y aumentar la presencia de tropas terrestres en las zonas fronterizas.

Esta es la segunda vez que suena una alerta de "emergencia extrema" en los dispositivos móviles de toda la población israelí desde junio de 2025, cuando un evento similar dio inicio a la llamada "guerra de los 12 días".

