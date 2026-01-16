Política

Trump vuelve a referirse a María Corina Machado: es una persona increíble

Es la segunda vez, luego de la reunión sostenida ayer, que el mandatario habla sobre ella

Por Yudeima Sotillo
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 03:58 pm
Trump vuelve a referirse a María Corina Machado: es una persona increíble
Donal Trump

En breves declaraciones a la prensa al salir de la Casa Blanca este viernes 16 de enero de 2026, el presidente Donald Trump se refirió nuevamente a su encuentro con la líder venezolana María Corina Machado, ocurrido el día anterior.

"Tuve una reunión ayer con una persona por la que ahora tengo gran respeto. Ella también tiene respeto por mi y por los Estados Unidos", dijo el presidente Trump esta mañana en las afueras de la Casa Blanca.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
Viernes 16 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América