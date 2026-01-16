Trump vuelve a referirse a María Corina Machado: es una persona increíble

Suscríbete a nuestros canales

En breves declaraciones a la prensa al salir de la Casa Blanca este viernes 16 de enero de 2026, el presidente Donald Trump se refirió nuevamente a su encuentro con la líder venezolana María Corina Machado, ocurrido el día anterior.

"Tuve una reunión ayer con una persona por la que ahora tengo gran respeto. Ella también tiene respeto por mi y por los Estados Unidos", dijo el presidente Trump esta mañana en las afueras de la Casa Blanca.

