María Corina Machado le entrega a Trump su medalla del Nobel de la Paz

La opositora María Corina Machado mantuvo este jueves un encuentro oficial en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que le cedió la medalla del Premio Nobel de la Paz, el cual recibió en diciembre pasado.

Durante la reunión, Machado vinculó históricamente la lucha por la libertad de Venezuela con la independencia estadounidense a través de un gesto simbólico relacionado con su galardón internacional.

Al finalizar el encuentro, Machado compareció ante los medios de comunicación en el exterior del Capitolio para informar sobre el desarrollo de la cita.

"Le presenté la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente de los EE.UU.", afirmó Machado, quien además comparó este acto con un suceso ocurrido hace dos siglos entre el Marqués de Lafayette y Simón Bolívar.

Según el relato de la opositora, Lafayette entregó a Bolívar una medalla con el rostro de George Washington como símbolo de unión entre ambas naciones.

"Lafayette se la dio como un símbolo de hermandad entre la gente de EE.UU. y la gente de Venezuela en la lucha contra la tiranía y 200 años después la gente de Bolívar le están devolviendo al líder de Washington una medalla, en este caso la medalla del premio Nobel de la Paz, como reconocimiento de su compromiso especial con nuestra libertad"; dijo Machado.

Insistencia de Trump por el merecimiento del Nobel

El presidente Donald Trump, por su parte, manifestó en días pasados su perspectiva sobre este reconocimiento, admitiendo que nadie más en el mundo lo merece actualmente que él.

"No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras", declaró Trump.

Pese al gesto de Machado, el Instituto Nobel noruego aclaró recientemente que este galardón tiene un carácter intransferible y no puede ser cedido legalmente a terceras personas.

