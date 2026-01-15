Delcy Rodríguez ordena crear dos fondos: uno de ellos dirigido a mejorar el ingreso de los trabajadores

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó a su gabinete la creación de dos fondos soberanos para administrar las divisas que ingresen por concepto de renta petrolera, luego del acuerdo de cooperación energética con Estados Unidos.

"Yo quería anunciar que de esta cooperación energética, cualquier divisa que ingrese irá a dos fondos soberanos", dijo Rodríguez durante la presentación del Mensaje Anual a la Nación ante la Asamblea Nacional este 15 de enero.

Fondos soberanos de inversión social e infraestructura:

"El primero será de protección social, para mejorar el ingreso de los trabajadores, que las divisas también vayan a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación y vivienda", explicó.

El segundo fondo soberano será el de infraestructura y servicio para el desarrollo: aquí las divisas se invertirán en agua, electricidad y vialidad.

Plataforma anticorrupción

La presidenta Encargada, también solicitó la creación de una plataforma tecnológica, para dar transparencia en el uso de esos recursos y "quede libre de burocracia, corrupción e indolencia".

