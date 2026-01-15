Delcy Rodríguez: Si algún día me tocase ir a Washington, lo haré de pie no arrastrada

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que, pese al incremento de las tensiones con Estados Unidos (EEUU) tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, no se siente intimidada por una acción que calificó como una “mancha” en la relación entre ambas naciones.

“Cruzaron la línea roja; atacaron, agredieron y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, Cilia Flores. Esa mancha la vamos a dirimir cara a cara con la diplomacia, como nos enseñó (Simón) Bolívar”, expresó durante su Mensaje Anual de Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional (AN).

Rodríguez reconoció el poderío militar de EEUU, describiéndolo como una “potencia nuclear letal”, pero subrayó su determinación personal.

“No tengo miedo. Si algún día me tocase ir a Washington, lo haré de pie, no arrastrada”. Añadió que Venezuela está dispuesta a encarar el diálogo político para resolver la "contradicción histórica" entre ambos países.

Finalmente, la mandataria encargada hizo un llamado a la unión nacional para defender la soberanía y la integridad territorial.

“Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser político para ir a entregarse a las órdenes de Washington. Venezuela está amenazada y por eso llamo a la unión de todos los sectores”, concluyó.