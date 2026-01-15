Delcy Rodríguez presenta tres proyectos de ley ante la AN: incluye el de los precios acordados

Suscríbete a nuestros canales

Durante su Mensaje Anual de Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional (AN), la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó tres proyectos de ley clave para el desarrollo del país en el 2026.

El primero es la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, cuyo objetivo es proteger a los consumidores garantizando bienes y servicios de calidad.

“Es un giro que en la realidad busca un sistema de precios acordado, no punitivo; algo que los sectores comerciales ya conocen”, explicó Rodríguez al solicitar el apoyo de los diputados para su aprobación.

El segundo proyecto es la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, propuesta que busca incorporar modelos productivos basados en la Ley Antibloqueo para atraer flujos de inversión hacia nuevos campos petroleros que actualmente carecen de infraestructura.

Finalmente, presentó la Ley Orgánica para la Aceleración de Trámites, diseñada para desaplicar cualquier norma que obstaculice la llegada de capitales al país.

“He pedido a los equipos jurídicos que se tome el modelo antibloqueo para desaplicar cualquier norma nacional que impida la llegada de inversiones o que dificulte los trámites administrativos ordinarios de los ciudadanos”, enfatizó la mandataria encargada, señalando que la meta es la eficiencia en la administración pública.