Trump publica un mensaje de agradecimiento a María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que la opositora venezolana, María Corina Machado, le hizo entrega de su Medalla del Premio Nobel de la Paz. El hecho ocurrió durante una reunión privada sostenida entre ambos líderes en la Casa Blanca.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense calificó la reunión como "un gran honor". Trump detalló que Machado le "obsequió" el galardón en reconocimiento a las acciones emprendidas durante su actual administración.

"Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado", señala parte del mensaje.

Según el mensaje publicado por el presidente, catalogó a la dirigente venezolana como “una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo” y describió el acto como un “gesto maravilloso de respeto mutuo ¡Gracias, María!”.

Pronunciamiento del Comité del Nobel

En días previos a la entrega física de esta medalla en la Oficina Oval, la organización responsable del Premio Nobel emitió una aclaratoria oficial.

A través de su cuenta en la red social X, el organismo puntualizó que el galardón tiene un carácter personal y que el premio no es transferible bajo ninguna circunstancia o acuerdo privado.

Cooperación en sector petrolero

A pesar de la recepción de Machado en Washington, el gobierno de los Estados Unidos mantuvo su posición respecto a la gestión política vigente en territorio venezolano.

La administración republicana subrayó este jueves que el ejecutivo dirigido por Delcy Rodríguez está cumpliendo con las demandas establecidas por Washington. El informe oficial destacó avances positivos en la cooperación dentro del sector petrolero.

