Reporte Inameh: cielos poco nublados y lluvias dispersas para este 19 de enero

Para este lunes, 19 de enero, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) prevé un clima variado en el territorio nacional.

En horas matutinas, se estima un cielo parcialmente nublado, alternando con áreas poco nubladas en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, se estiman algunas zonas con nubosidad asociada a lluvias o lloviznas dispersas, al sur de Amazonas.

Pronóstico de Inameh para cada región

En horas de la tarde y noche, se prevé un incremento de la cobertura nubosas productoras de precipitaciones de intensidad variable en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Andes y Zulia; el resto del país se mantendrá con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejadas.

Para la Región Central y Capital (Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital) se estima nubosidad estratiforme y posibles lloviznas de corta duración durante la mañana en zonas de montañas; para el resto del periodo se espera poca nubosidad y bajas probabilidades de precipitaciones.

En la Región Oriental (Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro) se espera un clima parcialmente nublado durante todo el periodo con probabilidades de precipitaciones.

Hacia la Región Centro Occidental (Yaracuy, Falcón y Lara), se pronostica una nubosidad parcial durante todo el periodo, con algunas lluvias o lloviznas dispersas.

Nubosidad y precipitaciones

Mientras que en la Región de los Llanos Centrales (Guárico y Cojedes), el Inameh prevé cuelos parcialmente nublados durante todo el periodo, bajas probabilidades de precipitaciones.

Para los Llanos Occidentales (Portuguesa, Barinas y Apure) se estima nubosidad parcial durante todo el periodo, con bajas probabilidades precipitaciones.

En la región de los Andes (Trujillo, Mérida y Táchira) se esperan lluvias o lloviznas esporádicas.

En el Zulia, el pronóstico detalló posible nubosidad con precipitaciones de intensidad variable.

En la región del sur (Amazonas, Bolívar y Guayana Esequiba) prevalecerán los mantos nubosos.

Finalmente, en las Dependencia Federales (Los Roques, La Orchila, Isla de Aves) se pronostica una nubosidad fragmentada alternando con cielo despejado con bajas probabilidades de precipitaciones.

