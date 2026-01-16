Uber acepta pagos en efectivo en Nueva York y Miami: así activas la nueva función

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma Uber consolidó su expansión en Estados Unidos al habilitar el pago en efectivo en más de 50 ciudades principales, una medida que beneficia directamente a los usuarios que prefieren prescindir de las tarjetas bancarias.

Desde su lanzamiento masivo en septiembre de 2025, esta modalidad permite a los pasajeros seleccionar la opción "Cash" en su billetera digital.

Con esta función facilita el acceso al transporte privado en urbes como Nueva York, Los Ángeles, Houston y Miami según informa El Diario NY.

En metrópolis como Nueva York, el servicio opera de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. en distritos clave como Queens y el Bronx, aunque por razones de seguridad la función se deshabilita durante la madrugada.

¿Cómo utilizar el sistema?

Para utilizar este sistema, los clientes deben cumplir con un proceso de verificación de identidad obligatorio mediante la carga de un pasaporte, licencia de conducir o identificación oficial vigente.

Una de las reglas fundamentales de este esquema es el pago exacto, ya que los conductores no proporcionan cambio físico; cualquier excedente entregado se acredita automáticamente a la cuenta del usuario como saldo para futuros trayectos.

Resulta importante destacar que esta opción está limitada a los servicios estándar y no permite realizar cambios de ruta o añadir paradas adicionales una vez iniciado el viaje, garantizando así la transparencia en el monto final acordado.

Impacto

Esta estrategia responde al notable incremento en la demanda por parte de trabajadores informales y comunidades de inmigrantes que reportaron millones de viajes bajo este método durante el último año.

Al eliminar la dependencia de una cuenta bancaria, Uber facilita la movilidad de miles de hispanos en zonas fronterizas como San Diego o en sectores de alta densidad latina como Hialeah y Doral.

La empresa mantiene un monitoreo constante de cada transacción para garantizar la seguridad de ambas partes.

Uber siempre recuerda a los pasajeros que las propinas pueden entregarse directamente en efectivo al conductor, reforzando así la economía basada en billetes dentro del sector de transporte compartido.

