Delcy Rodríguez: Vamos a informar en qué se van a gastar los fondos soberanos

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que el gobierno informará sobre todos los ingresos y en qué se invertirá de los Fondos Soberanos.

Durante un recorrido presidencial por la comuna Heroínas de la Patria, en Ciudad Tiuna, Rodríguez brindó declaraciones.

Destino de fondos

En este sentido, la presidenta encargada, aseguró que “el pueblo venezolano debe saber y vamos a informar también en qué se va a gastar en los fondos soberanos”.

Asimismo, reiteró Rodríguez que los Fondos Soberanos están destinados a "equilibrar desigualdades", agrega que "en su momento, cuando empiecen a ingresar los dividendos de la venta del petróleo, nosotros iremos informando cuánto hay en el fondo".

Fondos soberanos

Durante su mensaje anual a la nación, Rodríguez anunció el 15 de enero que se crearán dos fondos para administrar las divisas que ingresen por concepto de renta petrolera, luego del acuerdo de cooperación energética con Estados Unidos.

"El primero será de protección social, para mejorar el ingreso de los trabajadores, que las divisas también vayan a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación y vivienda", explicó.

El segundo fondo soberano será el de infraestructura y servicio para el desarrollo: aquí las divisas se invertirán en agua, electricidad y vialidad.

Viviendas afectadas en Ciudad Tiuna

Por otra parte, la presidenta encargada, aseguró que un total de 463 viviendas resultaron afectadas en Ciudad Tiuna tras los bombardeos del pasado 3 de enero por parte de las fuerzas militares estadounidenses.

Por los daños que resultaron del ataque estadounidense, se activó un plan para recuperar estos espacios, que ya presentan un avance significativo.

Agregó la presidenta encargada que la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez continuará con la labor de recuperación junto al ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez.

