Padrino López anuncia nuevas reformas para la FANB: detalles claves del ajuste militar

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció recientemente un proceso de "revisión y adecuación" dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Esta medida surge como respuesta directa a los eventos del pasado 3 de enero, ocurridos en territorio venezolano.

Durante un mensaje transmitido por Venezolana de Televisión (Vtv), el funcionario instó a los militares a mantener la unidad ante lo que calificó como una "nueva situación geopolítica".

Actualización del plan militar

Padrino López señaló que la institución debe adaptarse a la realidad actual tras la intervención extranjera, subrayando la necesidad de fortalecer el espíritu de las tropas.

El ministro explicó que se están realizando ajustes en el denominado Plan Ayacucho, un proyecto diseñado originalmente en 2024 para modernizar la defensa del país hasta el año 2030.

Según sus declaraciones, la situación actual obliga a acelerar cambios estructurales para garantizar el respeto a la soberanía y la estabilidad interna bajo el nuevo escenario político que atraviesa Venezuela.

Exigencia de liberación

En nombre de la institución militar, el jefe de Defensa exigió la liberación inmediata y el retorno al país de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Padrino López aseguró que, a pesar de la ausencia del mandatario, el "honor y la dignidad" de los militares venezolanos permanecen intactos y comprometidos con el cumplimiento de sus funciones.

Continuidad del gobierno

Tras los ataques a Caracas y regiones cercanas a principios de mes, la estructura del Estado sufrió cambios importantes.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta, asumiera el cargo de presidenta encargada del país. Bajo este mando, la FANB busca reorganizarse para enfrentar los desafíos de seguridad que persisten.

