Reporte Inameh: lluvias vespertinas en seis regiones del país para este 17 de enero

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), para este sábado 17 de enero prevé un clima variado en el territorio nacional.

Mientras que buena parte del país disfrutará de cielos despejados, la humedad transportada por los vientos alisios generará lloviznas en las zonas costeras y de montaña durante las primeras horas del día.

En las regiones del sur y los Andes, la situación será distinta debido al desarrollo de nubes que traerán precipitaciones más intensas a partir del mediodía.

Por otro lado, los habitantes de los llanos venezolanos deberán prepararse para una jornada de intenso calor, con cielos mayormente soleados y escasa probabilidad de lluvias.

Clima en la Gran Caracas

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el día inició con cielos nublados y lloviznas dispersas, especialmente hacia el este y las zonas montañosas.

Se espera que la temperatura mínima se mantenga en unos frescos 16°C, alcanzando una máxima de 26°C. Aunque el sol brillará gran parte del día, no se descartan lluvias breves al final de la tarde.

Lluvias y tormentas hacia el sur y occidente

Para los estados Zulia, Amazonas, Bolívar y la zona de los Andes, se pronostican nubes cargadas de agua que provocarán lluvias y posibles tormentas eléctricas después del mediodía.

Un dato resaltante es la temperatura en Mérida, que podría bajar hasta los 7°C, siendo la más fría registrada en el reporte de hoy.

Calor intenso en los Llanos y el Oriente

En contraste, los estados llaneros como Guárico, Cojedes, Portuguesa y Barinas enfrentarán un calor fuerte con temperaturas máximas de hasta 37°C.

En el oriente del país, ciudades como Barcelona, Maturín y Tucupita también registrarán altas temperaturas que oscilarán entre los 34°C y 36°C, con muy pocas nubes durante la tarde.

Situación en las costas e islas

En las zonas costeras y las islas, como Los Roques y La Orchila, predominará el buen tiempo con cielos poco nublados. Los vientos soplarán de forma moderada desde el noreste, lo que mantendrá condiciones estables durante el resto de la jornada sabatina.

