Farmatodo agradece el apoyo de Delcy Rodríguez: Cuente con nosotros en materia de producción nacional

El director de Relaciones Corporativas de Farmatodo, William Paz Castillo, expresó su agradecimiento a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, por las políticas de apoyo a la producción nacional y el diálogo con el sector privado.

“Cuente con nosotros en lo que podamos hacer por la producción nacional, principalmente a través de nuestra marca propia y nuestro piso de ventas, que puede reflejar la calidad de la manufactura hecha en Venezuela”, indicó el ejecutivo durante una sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva.

Paz Castillo también manifestó su gratitud hacia las autoridades del Gobierno Nacional por garantizar el abastecimiento y el suministro de combustible para su flota de vehículos, elemento esencial para el funcionamiento logístico de esta cadena de farmacias y mercado.

Asimismo, destacó el reconocimiento que el Ejecutivo ha otorgado a la empresa en diversas ocasiones.

“Ese agradecimiento se lo damos en nombre de todos los colaboradores y farmacéuticos que laboran en nuestra cadena. Nosotros tenemos un solo objetivo y un gran compromiso: Venezuela”, concluyó.