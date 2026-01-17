Delcy Rodríguez fusiona los ministerios de Industrias y Comercio: ¿Quién estará a cargo?

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, anunció la fusión de los ministerios de Industrias y Comercio Nacional.

El nuevo despacho estará a cargo del Luis Antonio Villegas. Según Rodríguez, Alex Saab, quien ocupaba el cargo de ministro del Comercio, asumirá nuevas responsabilidades.

"He decidido fusionar los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, carteras importantes para el avance económico del país. Esta nueva instancia será asumida por el ministro Luis Antonio Villegas. Asimismo, agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades. ¡Sigamos avanzando por la prosperidad y el bienestar del pueblo venezolano!", dijo en redes sociales.

Otros nombramientos ministeriales

Este viernes, Rodríguez anunció otros cambios en el gabinete:

El filósofo, escritor y comunicador Miguel Pérez Pirela ha sido designado como el nuevo ministro para la Comunicación e Información. Por su parte, Freddy Ñáñez, quien lideraba la cartera de Comunicación, asumirá ahora el Ministerio para el Ecosocialismo. Aníbal Coronado es el nuevo ministro para el Transporte, en sustitución de Ramón Velásquez Araguayán.

