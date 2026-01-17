Nueva carga de suministros médicos llega al país desde Brasil: 9.000 pacientes renales beneficiados

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela recibió la noche del pasado viernes un cargamento de 30 toneladas de insumos médicos provenientes de Brasil.

Esta dotación tiene como objetivo principal reforzar el Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología, asegurando que el sistema público de salud cuente con los materiales necesarios para atender a la población.

Gracias a la colaboración del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, las autoridades venezolanas confirmaron que se garantiza el tratamiento de más de 9.000 pacientes renales en todo el país.

Cooperación internacional para la salud

La recepción del cargamento estuvo encabezada por la ministra Gabriela Jiménez Ramírez, quien estuvo acompañada por representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Embajada de Brasil.

Durante el acto, se destacó que esta alianza estratégica es fundamental para proteger el bienestar de los venezolanos y mantener el funcionamiento de las unidades de diálisis.

De acuerdo con la ministra, esta ayuda llega para reponer los inventarios que se perdieron recientemente tras un ataque contra los almacenes del Ministerio de Salud ubicados en el estado La Guaira.

Reposición de insumos

Las autoridades explicaron que este envío es una respuesta directa a los daños sufridos el pasado 3 de enero en los depósitos de La Guaira.

En nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Gobierno agradeció al Ministerio de Salud de Brasil por su apoyo incondicional para recuperar el material médico que fue destruido en dicho evento.

Próximos envíos programados

Estas 30 toneladas son solo una parte de un plan mucho mayor. Se espera que, de manera progresiva, lleguen a Venezuela un total de 300 toneladas de insumos durante los primeros meses de 2026.

Los funcionarios adelantaron que en los próximos días arribará un nuevo cargamento de medicinas para continuar fortaleciendo la atención en los centros hospitalarios de todo el territorio nacional.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube