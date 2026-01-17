Venezuela y EEUU avanzan en la reapertura de ambas embajadas: se produjeron nuevas reuniones

Suscríbete a nuestros canales

Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos han iniciado gestiones formales para restablecer sus sedes diplomáticas con el avance de las conversaciones para la apertura de ambas embajadas.

De acuerdo con fuentes cercanas a los encuentros a la agencia EFE, esta semana se produjeron reuniones a nivel de cancillerías para coordinar la reapertura de la embajada venezolana en Washington y la delegación estadounidense en Caracas.

El acercamiento ocurre tras la interrupción de las relaciones bilaterales en 2019, año en que las sedes fueron clausuradas. Actualmente, las administraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantienen contactos para el retorno de los funcionarios consulares.

Restablecimiento de sedes diplomáticas

El plan de trabajo contempla reactivar las oficinas que permanecen cerradas desde que el anterior gobierno de Nicolás Maduro rompió los vínculos con Washington. Por parte de Estados Unidos, la embajada ubicada en Baruta fue objeto de análisis por personal del Departamento de Estado para evaluar su operatividad.

Hasta la fecha, Washington ha gestionado sus asuntos relativos al país suramericano mediante la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, con sede en Bogotá, Colombia. Sin embargo, la actual coyuntura política ha acelerado el diálogo directo entre ambas naciones.

Encuentros de alto nivel y seguridad

El proceso de acercamiento se ha intensificado tras eventos recientes en la capital venezolana. La administración Trump ha manifestado su disposición a negociar un proceso de transición con Delcy Rodríguez. En este contexto, el presidente Trump sostuvo una conversación telefónica con la líder venezolana durante esta semana.

Asimismo, la cooperación en materia de inteligencia y política exterior se hizo evidente este jueves con la llegada de una delegación técnica a la capital venezolana. Según confirmaron las fuentes, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Caracas para reunirse con la nueva líder venezolana.

Las negociaciones actuales marcan un cambio en la estrategia diplomática que anteriormente lideraba Richard Grenell.

