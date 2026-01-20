¡Borrón y cuenta nueva! Illinois aprueba ley que elimina antecedentes penales: aquí los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

La reinserción social representa un desafío estructural para miles de personas en el estado de Illinois actualmente. Muchos ciudadanos enfrentan barreras invisibles que impiden su desarrollo profesional tras cumplir sus sentencias en prisión. El estigma de un registro penal limita el acceso a derechos básicos como el trabajo digno.

El sistema judicial actual impone trámites costosos y lentos que desaniman a quienes desean limpiar su historial público. Hasta hoy, solo una pequeña fracción de los elegibles logra completar el complejo proceso de sellado legal. La burocracia perpetúa la exclusión de individuos que ya pagaron su deuda con la sociedad civil.

¿Cómo afectan los antecedentes para encontrar empleo o arriendo?

Los empleadores y arrendadores privados consultan habitualmente los registros penales antes de tomar decisiones sobre contratos o alquileres. Esta práctica condena a millones de personas a la precariedad económica a pesar de poseer certificaciones técnicas. El estado busca corregir esta injusticia mediante una reforma integral en el procesamiento de datos.

El gobernador JB Pritzker aprobó una medida donde el programa Borrón y cuenta nueva: nueva ley en Illinois podría beneficiar a personas con antecedentes de forma automática. Esta legislación elimina la necesidad de contratar abogados para sellar registros por delitos menores y felonías no violentas. El plan gubernamental establece un sistema digital que procesará los expedientes sin intervención del interesado.

¿Cuántas personas se beneficiarán del plan Borrón y cuenta nueva?

Alrededor de 2.000.000 de personas califican para este beneficio legal dentro de los límites del estado según datos oficiales. Pritzker señaló que el sistema anterior era injusto porque solo 6,000 individuos lograban sellar sus récords cada año. La nueva normativa garantiza que la justicia sea equitativa y eficiente para toda la población elegible.

"2 millones de personas son elegibles para que sus antecedentes sean sellados, pero se han visto obligadas a navegar un sistema complejo", comentó el mandatario.

Solo el 0.3% de los candidatos alcanza el éxito en este trámite bajo las reglas vigentes actualmente. La automatización rompe las barreras económicas que discriminan a los residentes con menos recursos.

¿Cuáles son los plazos del programa local?

Los delitos menores recibirán el sello automático cuando transcurran dos años desde el cumplimiento total de la condena impuesta. En el caso de las felonías no violentas, el sistema activará la protección tres años después de la sentencia. El desarrollo técnico de la plataforma iniciará el 1 de julio de 2026 en Illinois.

El estado fijó la entrada en vigor definitiva de esta ley para el primer día de enero de 2029. Este tiempo permite que las agencias ajusten sus bases de datos y aseguren la privacidad de los beneficiarios. La policía mantendrá el acceso a la información confidencial, pero los particulares ya no verán estos expedientes.

¿Qué exclusiones existen en borrón y cuenta nueva?

La ley mantiene los registros públicos para crímenes violentos, delitos sexuales y casos de conducción bajo la influencia del alcohol. Estos expedientes permanecerán visibles para proteger la seguridad ciudadana y el orden público en las comunidades locales. El enfoque de la reforma se centra exclusivamente en infracciones que no atentan contra la vida.

El gobierno estatal promueve así la reintegración real de exconvictos con certificaciones en oficios como cocina o electricidad básica. La falta de oportunidades laborales aumenta el riesgo de reincidencia y afecta la estabilidad financiera de miles de hogares. Illinois apuesta por el talento y la capacidad de transformación de sus propios residentes.

